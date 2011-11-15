〔全球经济〕美国财长盖特纳称,欧洲解决危机"逐步取得进展"

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月15日电---美国财长盖特纳称,
* 欧洲"逐步取得进展",面临稳定系统的同时努力提振成长的难题
* 欧洲不得不选择自己的道路,寻求美国帮助解决部分内部问题
* 欧洲央行有"多种途径"在解决危机方面发挥更有效作用
* 中国认为继续让人民币升值符合其自身的利益
* 希望促使中国"挽回"其给全球贸易系统造成的扭曲
* 中国让人民币更快升值将对全球其他地区成长更为有利
* 欧洲危机伤及美国经济增长和新兴经济体.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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