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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 06:45 BJT

〔全球经济〕美国财长盖特纳称,欧洲解决危机"逐步取得进展"

路透华盛顿11月15日电---美国财长盖特纳称,

* 欧洲"逐步取得进展",面临稳定系统的同时努力提振成长的难题

* 欧洲不得不选择自己的道路,寻求美国帮助解决部分内部问题

* 欧洲央行有"多种途径"在解决危机方面发挥更有效作用

* 中国认为继续让人民币升值符合其自身的利益

* 希望促使中国"挽回"其给全球贸易系统造成的扭曲

* 中国让人民币更快升值将对全球其他地区成长更为有利

* 欧洲危机伤及美国经济增长和新兴经济体.(完)

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