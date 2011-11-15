〔国际油市〕NYMEX原油期货收在99美元上方,受益于欧美经济数据良好

* 美国零售销售及纽约联储制造业数据提供支撑

* 布兰特12月原油期货和NYMEX-12月期权到期,市场交投震荡

* 欧元/美元下跌,因市场担心欧债危机蔓延

路透纽约11月15日电---美国原油期货周二收于每桶99美元上方,创下16周高位,因美国零售销售及纽约联储制造业数据暗示石油需求前景良好.

数据显示第三季法国和德国经济扩张,亦带来支撑.

意大利和希腊新领导人均为没有国内政治基础的技术型专家,人们担心他们将执行严格的经济改革,这令交易商持谨慎态度,并抑制了原油期货的当日涨幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月期权CLZ1到期,12月布兰特原油期货LCOZ1亦到期,使布兰特原油期货较之美国原油期货的升水收窄.

美国劳工部周二公布,10月零售销售较前月上升0.5%(路透预估为成长0.3%),9月修正後为成长1.1%(符合前值).

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美国纽约联邦储备银行公布,纽约联邦储备银行11月制造业指数为正0.61,市场预期为负2.10,10月为负8.48.[ID:nCN1220722]

德国和法国公布第三季经济强劲增长,但正受到债务危机影响的负债沉重的国家表现更糟,分析师预计欧元区经济前景将更加黯淡.

美国石油协会(API)周二公布,最近一周原油库增加130万桶,最近一周汽油库存减少290万桶,馏分油库存下降260万桶.[ID:nCN1221076]