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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 06:14 BJT

〔加拿大汇市〕加元收低,但该国经济数据强劲令跌幅受限

路透多伦多11月15日电---加元兑美元周二小幅收低,因投资者担心欧元区决策者在遏制欧债危机方面存在困难.

但强劲的加拿大经济数据为加元跌势提供了缓冲.数据显示,加拿大10月制造业销售增幅较预期高出一倍,至2008年10月来最高,印证了第三季加拿大经济成长强健的预期.

数据公布後,加元兑美元CAD=D4一度走强,触及1.0204加元,或0.98美元,报告出炉前约报1.0236加元.

加元兑美元收报1.0208加元,或0.9796美元,低于周一的1.0169加元,或0.9834美元.

市场人士表示,鉴于欧洲形势依旧不确定,全球市场中存在相当程度的悲观情绪,或伤及加元或其它大宗商品相关货币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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