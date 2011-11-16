更正:〔加拿大汇市〕加元收低,但该国经济数据强劲令跌幅受限

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:第二段"加拿大10月制造业"有误,应为"加拿大9月制造业")
路透多伦多11月15日电---加元兑美元周二小幅收低,因投资者担心欧元区决策者在遏制欧债危机方面存在困难.
但强劲的加拿大经济数据为加元跌势提供了缓冲.数据显示,加拿大9月制造业销售增幅较预期高出一倍,至2008年10月来最高,印证了第三季加拿大经济成长强健的预期.
数据公布後,加元兑美元CAD=D4一度走强,触及1.0204加元,或0.98美元,报告出炉前约报1.0236加元.
加元兑美元收报1.0208加元,或0.9796美元,低于周一的1.0169加元,或0.9834美元.
市场人士表示,鉴于欧洲形势依旧不确定,全球市场中存在相当程度的悲观情绪,或伤及加元或其它大宗商品相关货币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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