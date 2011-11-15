〔美国股市〕收升,受助于美国经济数据良好和意大利组阁进展

* 零售和制造业数据增强对美国的乐观情绪

* 投资者欢迎意大利组建新政府的进展

* 沃尔玛股价下跌,因季度获利不及预期

* 道指收升0.14%,标普500指数上涨0.48%,Nasdaq指数升1.09%

路透纽约11月15日电---美国股市周二收涨,受助于意大利迅速组建新政府以及一系列强于预期的美国经济数据.

对经济增长敏感的板块领升,科技和工业股是表现最佳的板块.苹果(AAPL.O)上涨逾2.5%,在过去八天仅是第二天上涨.

尽管标普500指数周二上涨及在过去六周中有五周攀升,但年内持平,且陷入狭窄交投区间.该指数要在周三延续其升势将遭遇沉重的技术阻力.

市场一直惴惴不安,因欧债危机正濒临失控的边缘.意大利借贷成本再次飙升.法国也因其公债收益率(殖利率)上升而受创.

市场预计意大利被指定的总理蒙堤将在三天内完成组建新政府的程序,较平常快得多,因意大利需速速行动防止重大的金融和政治危机,该危机已推升意大利借贷成本至难以为继的水平.

"意大利急切组建新政府的意识正令市场释怀,"Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说.

"只要欧洲的消息不太夸张,将给予美国市场把焦点放到国内经济数据的机会,"她说,"且零售数据和股市有高度的正面联动关系."