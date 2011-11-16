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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 23:44 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月16日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/11/11 较上周 较上年 11/11/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.3 1.3 -11.2 337.0 -1.1 -20.6

馏分油 139.0 -2.6 -18.6 133.7 -2.1 -25.1

汽油 204.2 -2.9 -10.5 205.2 1.0 -2.5

取暖油 38.5 1.1 -13.3 37.5 0.8 -14.3

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 43.7 -1.2 -0.2 42.7 -1.9 -2.1

原油日加工量 14.4 0.4 0.6 14.7 0.3 0.4

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少120万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存减少210万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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