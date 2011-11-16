〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月16日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/11/11 较上周 较上年 11/11/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.3 1.3 -11.2 337.0 -1.1 -20.6
馏分油 139.0 -2.6 -18.6 133.7 -2.1 -25.1
汽油 204.2 -2.9 -10.5 205.2 1.0 -2.5
取暖油 38.5 1.1 -13.3 37.5 0.8 -14.3
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.5
煤油型航空燃料 43.7 -1.2 -0.2 42.7 -1.9 -2.1
原油日加工量 14.4 0.4 0.6 14.7 0.3 0.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少120万桶,汽油库存减少70万桶,馏分油库存减少210万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
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