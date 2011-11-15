〔东京汇市〕欧元下挫,受欧洲债市动荡拖累

2153GMT--日圆在亚洲盘初奋力寻找支撑,此前再度下挫,因欧债危机担忧情绪开始席卷至法国等最高评级的欧元区成员国.

法国公债较德国可比公债利差触及欧元面世以来的高位,意大利公债收益率(殖利率)重新回到7%的红线上方.

欧元兑美元EUR=报1.3535美元,距离隔夜低位约1.3497不远.这协助推升美元指数.DXY回升至77.910,远离本周低点76.751.

受此影响,商品货币回落,澳元兑美元再度跌至1.0200下方,但跌幅有限,部分得益于美国零售销售等数据乐观和美股收高.

与之形成对比的是,欧元区经济数据显示第三季几无增长,这加剧了经济衰退的忧虑.

市场下一个关注焦点是欧元区和美国的通胀数据.

日本央行料将在货币政策会议後按兵不动,会议结果定于0330-0500GMT出炉.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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