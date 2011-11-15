〔东京汇市〕欧元下挫,受欧洲债市动荡拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2153GMT--日圆在亚洲盘初奋力寻找支撑,此前再度下挫,因欧债危机担忧情绪开始席卷至法国等最高评级的欧元区成员国.
法国公债较德国可比公债利差触及欧元面世以来的高位,意大利公债收益率(殖利率)重新回到7%的红线上方.
欧元兑美元EUR=报1.3535美元,距离隔夜低位约1.3497不远.这协助推升美元指数.DXY回升至77.910,远离本周低点76.751.
受此影响,商品货币回落,澳元兑美元再度跌至1.0200下方,但跌幅有限,部分得益于美国零售销售等数据乐观和美股收高.
与之形成对比的是,欧元区经济数据显示第三季几无增长,这加剧了经济衰退的忧虑.
市场下一个关注焦点是欧元区和美国的通胀数据.
日本央行料将在货币政策会议後按兵不动,会议结果定于0330-0500GMT出炉.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。