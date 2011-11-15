《美国重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布10月消费者物价指数(CPI)和实质所得.

1330 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 财政部公布月度国际资本流动报告.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

1815 - 世界银行行长佐利克在CATO Institute的"危机之後的货币改革"会议上发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)