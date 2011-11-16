〔美国数据〕11月NAHB房屋市场指数为20,为一年半高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月16日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,11月美国房屋建筑(营建)商信心攀升至一年半高位,但情况仍然非常疲弱,未能暗示低迷的楼市将出现好转.
该协会在一份声明中表示,11月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数攀升三个点至20,此为2010年年5月来最高,路透调查分析师得出的预期为18.
该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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