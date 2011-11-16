〔美国数据〕11月NAHB房屋市场指数为20,为一年半高位

路透华盛顿11月16日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,11月美国房屋建筑(营建)商信心攀升至一年半高位,但情况仍然非常疲弱,未能暗示低迷的楼市将出现好转.

该协会在一份声明中表示,11月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数攀升三个点至20,此为2010年年5月来最高,路透调查分析师得出的预期为18.

该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直没升至50之上.(完)