《综述》10月零售销售继续取得增长,美国经济成长第四季仍速度不减

* 零售销售上升0.5%,取得全面增长

* 扣除汽车的销售录得七个月以来最大增幅

* 趸售物价下跌0.3%,为四个月来首次下降

路透华盛顿11月15日电---美国10月零售销售取得增长,纽约联邦储备银行11月制造业指数亦出现5月以来首次上升,有迹象表明美国经济成长在第四季仍速度不减.

周二公布的其他数据亦显示,趸售(批发)物价方面的压力减弱.在欧债危机对美国经济复苏的威胁不断加大的形势下,这应该可以让美国联邦储备理事会(美联储)在扶助经济时有更大的发挥馀地.

"经济形势似乎稳健,"FTN Financial驻纽约经济分析师Alex Hoder表示."成长并不十分强劲,但也不太糟,许多人几个月前还预计第四季会陷入衰退,现在的情况要好很多."