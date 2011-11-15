《综述》10月零售销售继续取得增长,美国经济成长第四季仍速度不减

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 零售销售上升0.5%,取得全面增长
* 扣除汽车的销售录得七个月以来最大增幅
* 趸售物价下跌0.3%,为四个月来首次下降
路透华盛顿11月15日电---美国10月零售销售取得增长,纽约联邦储备银行11月制造业指数亦出现5月以来首次上升,有迹象表明美国经济成长在第四季仍速度不减.
周二公布的其他数据亦显示,趸售(批发)物价方面的压力减弱.在欧债危机对美国经济复苏的威胁不断加大的形势下,这应该可以让美国联邦储备理事会(美联储)在扶助经济时有更大的发挥馀地.
"经济形势似乎稳健,"FTN Financial驻纽约经济分析师Alex Hoder表示."成长并不十分强劲,但也不太糟,许多人几个月前还预计第四季会陷入衰退,现在的情况要好很多."
美国商务部公布,10月零售销售增长0.5%,此前9月成长1.1%.这是零售销售连续第五个月取得月度增长,且优于分析师预期的0.3%增幅.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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