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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 22:22 BJT

〔表格〕美国10月工业生产较前月成长0.7%,产能利用率为77.8%

路透11月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示:

* 美国10月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%);9月修正後为下跌0.1(前值为成长0.2%)

* 美国10月产能利用率为77.8%,为2008年7月来最高(预估为77.6%),9月修正後为77.3%(前值77.4%)

经季节调整的数据如下:

10月 9月 8月 11年10月/10年10月

工业生产(%) 0.7 -0.1 持平 3.9

前 值(%) 0.2 持平

工业生产指数 94.7 94.1 94.1

10月 9月 8月 10年10月

产能利用率(%) 77.8 77.3 77.4 75.7

前 值(%) 77.4 77.3 (完)

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--编译 李军;审校 母红

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