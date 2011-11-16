〔表格〕美国10月工业生产较前月成长0.7%,产能利用率为77.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的数据显示:
* 美国10月工业生产较前月成长0.7%(预估为成长0.4%);9月修正後为下跌0.1(前值为成长0.2%)
* 美国10月产能利用率为77.8%,为2008年7月来最高(预估为77.6%),9月修正後为77.3%(前值77.4%)
经季节调整的数据如下:
10月 9月 8月 11年10月/10年10月
工业生产(%) 0.7 -0.1 持平 3.9
前 值(%) 0.2 持平
工业生产指数 94.7 94.1 94.1
10月 9月 8月 10年10月
产能利用率(%) 77.8 77.3 77.4 75.7
前 值(%) 77.4 77.3 (完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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