修正:《综述》法国遭卷入债务危机的警报响起,当地金融市场遭空袭

(修正第四个重点提要中的错字)

* 意大利总理代表会见各党领袖

* 市场对意大利和希腊局势感到不安

* 有报告对法国经济"拉警报"

* 德国政府经济顾问称,欧洲央行应成为最後的贷款者

路透巴黎/罗马11月15日电---法国周二在全球市场遭遇重火力打击,表明市场担忧欧元区第二大经济体法国正正卷入不断恶化的债务危机,此前有警告称,法国政府未能加以调适应是"警报响起"之兆.

全球股市和欧元下挫,意大利公债收益率(殖利率)重新攀升至难以维系的水平,因市场质疑意大利新总理蒙堤(Mario Monti)和希腊新总理帕帕季莫斯(Lucas Papademos)两位技术官员并未经历选举而缺乏国内政治基础,担忧其能否实施严厉的撙节措施和经济改革.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾预言,17国组成的欧元区集团在年底前将遭遇温和衰退,他的观点得到经济数据的印证.数据显示欧元区经济第三季几无增长,且面临急剧下滑.

德国经济研究机构ZEW的分析师Michael Schroeder称,"技术性衰退的风险已增大,我们预计德国经济至少在一个季度内萎缩,最有可能是在明年第一季."

市场上,意大利10年期公债收益率(殖利率)重新回到7%上方,将负债成本推升到导致贝鲁斯柯尼政府上周倒台的水准,人们普遍认为这种举债成本在长期内不可持续.

西班牙出售12个月和18个月国库券的支付收益率达到1997年以来最高.

法国10年期公债FR10YT=TWEB收益率上周走高约50个基点,较德债的利差触及173个基点的欧元时代高点.