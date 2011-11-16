(重发)《综述》法国遭卷入债务危机的警报响起,当地金融市场遭空袭

(重发以补上技术原因造成的遗失段落)

* 意大利总理代表会见各党领袖

* 市场对意大利和希腊局势感到不安

* 有报告对法国经济"拉警报"

* 德国政府经济顾问称,欧洲央行应成为最後的贷款者

路透巴黎/罗马11月15日电---法国周二在全球市场遭遇重火力打击,表明市场担忧欧元区第二大经济体法国正正卷入不断恶化的债务危机,此前有警告称,法国政府未能加以调适应是"警报响起"之兆.

全球股市和欧元下挫,意大利公债收益率(殖利率)重新攀升至难以维系的水平,因市场质疑意大利新总理蒙堤(Mario Monti)和希腊新总理帕帕季莫斯(Lucas Papademos)两位技术官员并未经历选举而缺乏国内政治基础,担忧其能否实施严厉的撙节措施和经济改革.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾预言,17国组成的欧元区集团在年底前将遭遇温和衰退,他的观点得到经济数据的印证.数据显示欧元区经济第三季几无增长,且面临急剧下滑.

德国经济研究机构ZEW的分析师Michael Schroeder称,"技术性衰退的风险已增大,我们预计德国经济至少在一个季度内萎缩,最有可能是在明年第一季."

市场上,意大利10年期公债收益率(殖利率)重新回到7%上方,将负债成本推升到导致贝鲁斯柯尼政府上周倒台的水准,人们普遍认为这种举债成本在长期内不可持续.

西班牙出售12个月和18个月国库券的支付收益率达到1997年以来最高.

法国10年期公债FR10YT=TWEB收益率上周走高约50个基点,较德债的利差触及173个基点的欧元时代高点.

法国银行业是意大利1.8万亿(兆)欧元公共债务的最大债权人之一.

一份智库报告凸显解决债务危机的紧迫性.该报告称,享有AAA评级的法国也应该"拉响欧元区警钟",因其无法迅速调整经济.

**对世界构成威胁**

美国方面愈发担心,欧债危机正在迅速演变为波及更广的系统性问题.

美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)称,欧债危机是美国经济复苏面临的最大风险.

"欧洲显然是关切重点,"克鲁格说.

"他们必须迅速行动起来,因为这不仅对欧洲和美国,对整个世界都是个威胁."

在帕帕季莫斯联合政府中发挥重要作用的新民主党(New Democracy)成员表示,他们不会服从于"布鲁塞尔的命令"给出书面保证.

由于欧元区当前的构成面临存亡考验,欧盟各国政府必须在12月9日峰会上拿出更大胆和更有说服力的策略,包括某种明确的大规模金融支持形式.

德国政府顾问小组成员Peter Bofinger称,若欧元区债务问题恐瓦解金融系统,那麽欧洲央行(ECB)就应成为欧元区的最後贷款人.

尽管遭到德国的强烈抵制,许多分析师还是相信,目前阻止危机扩散的唯一办法就是欧洲央行在不进行冲销操作的情况下买入大量债券,这实际上等同于美国和英国央行正在实施的量化宽松政策.

Bofinger在欧元财经周大会上表示,"若政界无法做到这点,那麽欧洲央行必须尽其所能将利率调降至更为合理的水平."

**意大利新内阁料在周三成型**

债务危机在未来数月料将让情况更加糟糕,因为意大利、希腊、爱尔兰、葡萄牙及西班牙等国均被迫采取从政治上而言不受欢迎的缩减,以防止债市把他们拖向违约的境地.

分析师说尚无可抵消这些撙节措施影响的有形成长策略到位.

欧元区第三大经济体意大利经过上周的灾难之後,新总理蒙堤周二似乎已取得突破,贝鲁斯柯尼所属政党人民自由党(PDL)的秘书Angelino Alfano表示筹组政府一事将会成功.

蒙堤对记者会说,他将在周三凌晨把他的政治谘商结果呈交总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano),暗示他已经清除所有阻碍组建政府的障碍.

这个由技术官僚领军的政府须承担起加速退休、劳工市场及企业规范改革的重任,好让意大利财政步上可持续的正轨.意大利必须在明年4月底之前再融资约2,000亿欧元(2,730亿美元)的债券.

在欧元区被严密检视的情况下,周二公布的数据显示德国和法国经济在第三季均稳健成长.不过欧元区债务危机的主角国却糟糕得多,分析师认为严峻时刻已逼近核心国家.

"前瞻性指标显示欧元区经济可能在第四季及其後跌回衰退,"Capital Economics首席欧洲分析师Jonathan Loynes说.

欧元区经济第三季在法、德提振之下仅成长0.2%,不过分析师认为事实上欧元区几乎正走向衰退.

**希腊需以书面确认改革承诺**

希腊无法令市场及其欧洲夥伴相信它可以果决地拯救该国财政,这也让危机雪上加霜,虽然希腊财长EvangelosVenizelos对议会说,政府明年初提出全面改革税务系统的计画.

新民主党领袖Antonis Samaras说,他拒绝对更多的撙节措施进行投票,也不会签字保证任何新的紧缩措施.不过他的政党预料会在周三的议会信任投票中支持帕帕季莫斯.

欧盟执委会要求希腊以书面确认,无论谁赢得大选均承诺以改革来减少债务.

"欧元集团全体希望希腊,以及希腊政坛,能够对协议提供清楚且明确的承诺...而且我们希望是书面的.它必须是一封信且经过签署的,"执委会专责经济及货币事务的发言人Amadeu Altafaj对记者说.(完)