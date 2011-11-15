〔加拿大股市〕近收平,矿业股涨势抵消金融股疲势的影响

路透多伦多11月15日电---加拿大股市周二在震荡交投中近收平,因来自欧洲的正面消息,在尾盘拉升矿业类股,抵消金融股颓势的影响.

加拿大矿业股指数0.5%,黄金和基本金属类股展开反弹,此前意大利被指定的总理蒙堤称很快会完成组建新政府的程序.

矿业股Tech ResourcesTCKb.TO大涨2.4%至38.90加元,Ivanhoe Mines(IVN.TO)劲扬4.8%至22.53加元,引领该板块上涨.

尽管在欧债并没有直接的曝险部位,但加拿大金融股的疲势给大盘构成拖累.因担心欧债危机扩大会冲击获利,加拿大银行股下滑.加拿大皇家银行(RY.TO)跌幅居前,挫跌1.1%至45.40加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高5.08点,或0.04%,报12,229.27点.该指数当日多数时间处于跌势,曾一度触及低点12,147.86.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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