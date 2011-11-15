〔货币市场〕欧债危机加大银行融资压力,多数欧洲国家收益率跳升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约/伦敦11月15日电---货币市场压力周二跳增,因多数欧元区国家的收益率上升,透露了市场对于债务危机愈发脱离政治领导人掌控的担忧.
意大利指标10年期公债IT10YT=TWEB再度升破7%,市场广泛将此视为该国无法承受的利率水准.
融资压力不只局限在二线国家.法国、奥地利和比利时10年期债券收益率较德国公债的利差均创下欧元诞生以来高位,可比荷兰债券利差亦触及2009年初以来高点.
西班牙债券收益率跳升,较德债利差扩大.
融资市场上,投资者紧盯央行利率与银行无担保贷款远期利率之间的利差,即远期利率协议(forward rate agreements,FRA)/隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)的利差.
该利差周二走阔,进入新的波动区间,这说明投资者预期银行间拆借利率将一路上升,是银行间对彼此信心下滑的讯号.
融资压力日益加大,导致市场押注伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)可能继续冲高.三个月美元LiborUSD3MFSR=周二定盘报0.46556%,较周一上升0.5个基点.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
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