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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 06:39 BJT

《日本重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行结束为期两日的政策会议.央行总裁白川方明将在0630左右举行记者会.

0200 - 国际能源署(IEA)执行干事Maria van del Hoeven就全球能源前景,在日本记者俱乐部举行记者会.

0300 - 一周石油数据.

0425 - 加拿大财长费海提在参加企业领袖餐会时发表讲话,并将举行记者会.

0500 - IEA执行干事Maria van del Hoeven参加日本能源经济研究所举行的研讨会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张明钧

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