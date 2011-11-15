《日本重要政经日程》--11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行结束为期两日的政策会议.央行总裁白川方明将在0630左右举行记者会.
0200 - 国际能源署(IEA)执行干事Maria van del Hoeven就全球能源前景,在日本记者俱乐部举行记者会.
0300 - 一周石油数据.
0425 - 加拿大财长费海提在参加企业领袖餐会时发表讲话,并将举行记者会.
0500 - IEA执行干事Maria van del Hoeven参加日本能源经济研究所举行的研讨会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。