〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数转升,受助于中国购买铁矿石交易

路透伦敦11月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二转升,因有向中国出口铁矿石的新交易达成,提升了海岬型船市场的获利和人气.

波罗的海乾散货运价指数涨28点或1.54%,至1,846点,结束两日连跌.

"巴西向中国出口铁矿石有不少交易达成,这帮助提振了海岬型船运市场."船运经纪商FIS的研究总监Peter Norfolk表示.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上升0.88%,平均获利为27,433美元,先前连续两日下跌.上个月该指数触及2010年11月以来高位.

"不过中国目前的铁矿石库存达到纪录高点,应会压制往後的铁矿石交易活动,海岬型船运费也将承压."Pareto Securities表示.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.34%,平均获利为14,147美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

船只供应增加料在未来数月限制干散货运费,经济形势不确定以及中国增速减缓亦令其承压.(完)