〔美国股市〕ADR大致收平,欧债危机忧虑加剧拖累欧洲银行股

路透纽约11月15日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二大致收平,法国银行股承压,因有关欧债危机的忧虑加剧.

在美国上市的欧洲银行业ADR下滑,其中National Bank of GreeceNBG.N下挫9.1%至每股0.5美元.

瑞士信贷下降3.2%,报23.42美元.Lloyds Banking Group(LYG.N)下跌1.7%,报1.73美元.

法国10年期公债收益率(殖利率)连续第三日上升,表明市场愈发担忧该国的公共财政状况,市场忧虑不断加剧.

意大利公债收益率亦上涨,该国组建联合政府带来的舒缓情绪被证明是短暂的.

不过黑莓制造商Research In MotionRIMM.O股价上涨4.6%至19.13美元,因投资者逢低吸纳.Research In Motion本月下滑5.3%,本季录得接近30%的跌幅.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收平,标准普尔500指数.SPX收高0.5%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.1%,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS上涨0.1%.

纽约梅隆银行的拉美ADR指数.BKLA上扬0.2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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