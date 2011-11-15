《综述》美联储官员就是否继续放宽政策和设定政策触发机制意见分歧

* 埃文斯与威廉姆斯均表示,需要进一步放宽政策以助推经济

* 布拉德认为,美联储只应在经济停滞不前的情况下放宽政策

* 威廉姆斯对与市场沟通和动用债券购买工具持开放态度

* 费希尔表示反对为联储政策设定触发机制

路透圣路易斯11月15日电---两名美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周二强烈呼吁联储进一步采取措施推动经济更快增长,但另一位持有中性立场的联储官员则不赞同.

这种分歧说明,美联储主席贝南克在寻求联储内部就其观点达成一致的道路上仍面临阻力.贝南克认为,美联储应当竭尽全力帮助国内疲弱不振的就业市场.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯谈及经济复苏面临的不确定因素时,都着重提到了居高不下的失业率问题.