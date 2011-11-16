阿盟会见叙利亚反对派 准备召开後续大会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月15日电---阿拉伯联盟周二会见了叙利亚总统阿萨德的反对者。叙利亚周一的暴力事件又造成69人死亡。
阿盟要求叙利亚反对派制定权力过渡计划，作为阿盟就叙利亚未来举行更大规模会议的前奏。阿盟宣布自周三开始暂停叙利亚的成员国资格。
在结束与阿盟官员的会晤後，隶属叙利亚全国委员会(Syrian National Council)的反对派人士Abdel Basset Sedah在接受路透采访时表示：“阿盟将很快宣布会议日期，届时，包括叙利亚各反对派组织在内的很多人将讨论进入权力过渡期的方式和时间。”
一改数月以来的犹豫不决，阿盟上周六决定对暴力镇压异见人士、无视阿盟和平提议的叙利亚施以惩处，但阿盟并未呼吁阿萨德下台或倡导对叙利亚进行类似利比亚式的外国军事干预。
叙利亚政府表示，该国支持阿盟的和平提议。阿盟呼吁停火，并希望叙利亚政府与反对派对话。
叙利亚要求举行阿盟紧急峰会，但阿盟拒绝了该想法。
摩洛哥外交大臣表示，阿拉伯外长周三在拉巴特的会议也欢迎“叙利亚同仁”，但并未表示叙利亚外长是否出席。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。