《美国上市公司业绩公布日程表》--11月16日-11月23日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
汤森路透11月15日电---以下为标准普尔500企业中将于11月16日-11月23日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11/16 AMC Q4 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.19 20 0.36
11/16 BMO Q3 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.72 34 0.56
11/16 AMC Q3 Limited Brands Inc LTD 0.24 19 0.18
11/16 AMC Q2 2012 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.59 35 0.52
11/16 BMO Q3 Target Corp (TGT) 0.74 23 0.68
11/17 AMC Q3 2012 Salesforce.com Inc (CRM) 0.31 40 0.32
11/17 BMO Q3 GameStop Corp (GME) 0.39 17 0.38
11/17 21:00 Q3 Gap Inc. (GPS) 0.36 27 0.48
11/17 AMC Q1 2012 Intuit Inc (INTU.O) -0.12 17 -0.12
11/17 Q3 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.26 22 1.02
11/17 BMO Q3 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -2.29 3 -1.89
11/17 BMO Q2 2012 J M Smucker Co (SJM) 1.40 13 1.38
11/18 Q2 2012 亨氏(H J Heinz) HNZ 0.80 15 0.78
11/21 AMC Q4 Analog Devices Inc ADI 0.64 22 0.73
11/21 AMC Q4 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.13 30 1.33
11/21 Q4 Tyson Foods (TSN) 0.31 17 0.64
11/22 Q1 2012 Campbell Soup Co (CPB) 0.79 16 0.82
11/22 BMO Q4 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.42 14 0.45
11/22 BMO Q2 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.82 28 0.82
11/22 BMO Q2 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.46 13 0.45
11/23 Q4 Deere & Company (DE) 1.43 18 1.07
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老