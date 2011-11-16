《综述》欧元区第三季经济增长乏力,凸显衰退风险迫近

* 欧元区料将在年底前後滑入经济衰退

* 欧元区第三季度GDP较前季仅增长0.2%

* 德国和法国经济表现亮眼,但其馀国家普遍疲软

路透柏林/巴黎11月15日电---欧元区经济第三季仅增长0.2%,因德国和法国经济的强劲增长被深陷债务危机国家所抵销,分析师预料在明年初之前欧洲将陷入经济衰退.

欧盟统计局周二公布,欧元区第三季区内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.4%.虽然7-9月当季GDP的季增率和第二季一致,但10-12月当季的增长前景黯淡,因欧元区愈演愈烈的债务危机打击市场人气和消费者信心.[ID:nCN1220066]

"欧洲经济在未来几个月将加速下滑,"德国商业银行分析师Christoph Weil指出."我们预料,2011年第四季实质GDP将较第三季下降0.25%."