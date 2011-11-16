南中国海问题将列入东亚峰会日程--白宫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透空军一号11月15日电---美国白宫周二表示，本周将在印尼巴厘岛举行的东亚峰会上讨论南中国海的海上安全问题。中国一直不愿将此敏感话题放在多边峰会日程上讨论。
美国白宫副国家安全顾问罗兹(Ben Rhodes)陪同总统奥巴马访问亚洲，他对随行记者表示：“我们认为，海上安全问题是个可以在东亚峰会上讨论的合适话题。”
罗兹还表示,“在讨论海上安全的背景下，南中国海明显备受关切。”
中国声称对南中国海海域享有全部主权，使其与越南和菲律宾等沿海国家站在了对立面，也令外界益发担心爆发冲突。
罗兹表示：“东亚峰会并非是一个解决特定领土问题的论坛，但却是一个表达我们解决此类问题原则的论坛。”
“我们将聚焦那些原则，即我们认为对保持南中国海持续稳定和商务活动自由至关重要的原则。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。