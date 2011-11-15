《中国报摘》--中国证券报11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国工信部相关人士日前透露,该部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路,即推动多晶硅行业整合,鼓励大企业兼并重组中小企业.
* 其他:
--中证报社评称,中国人民银行周二一年期央票发行"量升率降",更可能是央行公开市场操作过程中市场化博弈的结果,未来何时运用降息、降低准备金率等进一步宽松政策,还需视宏观经济、通胀形势及银行体系整体流动性情况而定.
--据悉,环保部将在重点区域全面推行大气排污许可证制度,排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的重点企业,应在2014年底前向环保部申领排污许可证.
--伊利股份(600887.SS)发布非公开发行股票预案的修订公告,将拟募资上限由原来的70亿元人民币,改为50亿元.
--据业内权威人士估算,2010年下半年以来,国内房地产企业通过信托、私募、民间借贷、海外发债等方式筹集的高息借款超过1万亿元,其中多数高息借款的期限在1-2年.保守估计,今年底即将到期的高息借款可能超过千亿元.(完)
--整理 李宏薇; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。