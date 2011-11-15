《中国报摘》--中国证券报11月16日

* 头版头条:

--中国工信部相关人士日前透露,该部已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路,即推动多晶硅行业整合,鼓励大企业兼并重组中小企业.

* 其他:

--中证报社评称,中国人民银行周二一年期央票发行"量升率降",更可能是央行公开市场操作过程中市场化博弈的结果,未来何时运用降息、降低准备金率等进一步宽松政策,还需视宏观经济、通胀形势及银行体系整体流动性情况而定.

--据悉,环保部将在重点区域全面推行大气排污许可证制度,排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的重点企业,应在2014年底前向环保部申领排污许可证.

--伊利股份(600887.SS)发布非公开发行股票预案的修订公告,将拟募资上限由原来的70亿元人民币,改为50亿元.

--据业内权威人士估算,2010年下半年以来,国内房地产企业通过信托、私募、民间借贷、海外发债等方式筹集的高息借款超过1万亿元,其中多数高息借款的期限在1-2年.保守估计,今年底即将到期的高息借款可能超过千亿元.(完)

--整理 李宏薇; 审校 黄凯