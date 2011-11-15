〔香港新股〕中国服饰初定下周一重启IPO推介,拟募资2亿美元--IFR

百胜中国第四季获利超预期 同店营收持平
路透洛杉矶2月7日 - 百胜中国控股周二首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。
路透11月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地男士服装生产商--中国服饰初定于下周一重启香港上市推介，路演将于11月28日开始。该公司是次计划募集资金2亿美元。
中银国际、大和、工银国际、苏格兰皇家银行和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排交易。
据一名消息人士透露，该公司已经寻得数名基石投资者，认购了本次发行总量的40%至50%。
今年6月，该公司曾尝试发行9.32亿股，其中包括7.8亿股新股及1.52亿旧股募资，拟募资最多23.3亿港元（2.99亿美元）。当时的参考价格区间为每股1.9至2.5港元，相当于14至19倍的2011年市盈率。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
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