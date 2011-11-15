版本:
中国
中国财经 | 2011年 11月 16日 星期三 07:48 BJT

〔香港新股〕中国服饰初定下周一重启IPO推介,拟募资2亿美元--IFR

路透11月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地男士服装生产商--中国服饰初定于下周一重启香港上市推介，路演将于11月28日开始。该公司是次计划募集资金2亿美元。

中银国际、大和、工银国际、苏格兰皇家银行和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排交易。

据一名消息人士透露，该公司已经寻得数名基石投资者，认购了本次发行总量的40%至50%。

今年6月，该公司曾尝试发行9.32亿股，其中包括7.8亿股新股及1.52亿旧股募资，拟募资最多23.3亿港元（2.99亿美元）。当时的参考价格区间为每股1.9至2.5港元，相当于14至19倍的2011年市盈率。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 黄凯; 审校 张喜良

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐