〔香港新股〕中国服饰初定下周一重启IPO推介,拟募资2亿美元--IFR

中国1月外储跌破3万亿美元但降幅收窄 未来跨境资金流出或放缓（更新版）

路透北京2月7日 - 1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。