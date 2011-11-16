〔中港个股〕建行称淡马锡等投资者希望今後增持建行股份--新闻稿

路透北京11月16日电---按市值计全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国称,新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]等投资者希望今後增持建行股份.

建行周二晚间发布的新闻稿称,美国银行(BAC.N)减持建行股份主要是由于自身原因,包括作为系统重要性金融机构对资本比率的要求.此次减持尽管可能短期会在市场上引起一点波动,但不会影响建行的长期投资价值.

美国银行周二晚宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.预期美国银行减持建行股份的交易将于今年第四季度完成交割,届时美国银行对建行持股量将降至0.86%.

在美国银行于今年8月末出售建行H股时,淡马锡就是接盘的投资者之一.据港交所(0388.HK)此前的权益披露资料显示,当时淡马锡增持了中国建设银行的44亿股H股,涉资高至217.36亿港元.

"(建行的)资产组合中没有此次欧债危机涉及的相关国家债券."张建国说.

张建国并表示,建行严控地方政府融资平台贷款客户新增授信，稳步推进平台贷款清理整改,目前贷款馀额较年初有明显下降,且80%以上均有现金流覆盖,风险总体可控.

今年前三季度,建行不良贷款馀额和不良贷款率继续"双降".截至三季度末,建行不良贷款率降至1.02%,较上年末下降0.12个百分点.(完)