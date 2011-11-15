《中国报摘》--金融时报11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
---国际货币基金组织(IMF)和世界银行公布中国"金融部门评估规划"成果报告称,中国需关注金融体系融资结构不均衡、商业化程度不充分、金融产品和服务覆盖面不够广等问题.
* 其他:
--中国银监会主席助理阎庆民在中国海外投资年会上表示,银行业支持中国企业"走出去",要把握好服务实体经济导向,支持民族品牌导向,提升竞争力导向.
--记者报导指出,迹象表明全国房价已经开始出现下行态势.如果放松调控房价必然会大幅反弹,甚至超出前次的水平,前期调控必将前功尽弃.(完)
--整理 康熙泽; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。