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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报11月16日

* 头版头条:

---国际货币基金组织(IMF)和世界银行公布中国"金融部门评估规划"成果报告称,中国需关注金融体系融资结构不均衡、商业化程度不充分、金融产品和服务覆盖面不够广等问题.

* 其他:

--中国银监会主席助理阎庆民在中国海外投资年会上表示,银行业支持中国企业"走出去",要把握好服务实体经济导向,支持民族品牌导向,提升竞争力导向.

--记者报导指出,迹象表明全国房价已经开始出现下行态势.如果放松调控房价必然会大幅反弹,甚至超出前次的水平,前期调控必将前功尽弃.(完)

--整理 康熙泽; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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