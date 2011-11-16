〔中国个股〕伊利股份调降定向增发募资额至50亿元,投向液态奶等项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周三公告称,拟将定向增发A股募集资金目标调降为至多50亿元人民币,将投向主要产品液态奶等的产能建设项目等.
公告显示,该公司拟非公开发行不超过3.1亿股A股,发行价不低于16.34元/股,发行对象为包括大股东呼和浩特投资公司在内的不超过10名的特定投资者.
按原计划,该公司拟非公开发行不超过2.18亿股A股,募集资金至多70亿元,发行价不低于32.67元/股.[ID:nCN1049886]
发行募集资金将用于建设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等产品的若干个产能扩建项目和奶源项目,目前部分项目已经由公司使用自有资金进行先期投入.
公告指出,本次非公开发行将进一步增强公司资本实力,扩大公司生产规模.通过实施本次募集资金投资项目,公司将进一步完善区域规划,健全产业链,增加稳定可靠奶源,扩充各类产品生产能力,并将有助于优化公司财务结构,提升市场占有率.
伊利股份周二收报23.06元,过去一个月上涨21%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。