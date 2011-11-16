《美股业绩焦点》戴尔第三季营收表现平平,并对全年财测发出预警

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 全年营收预估料在1-5%成长区间的低端
* 不计入特殊项目每股盈利为0.54美元
* 戴尔预计PC价格会上涨,因受硬盘短缺推动
路透11月15日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收略逊于市场预期,该公司并警告全年营收可能受到业内硬盘缺货影响.
该公司并表示,经济不确定性以及因泰国洪灾引起的硬盘缺货,意味着戴尔2012会计年度营收势将在1-5%成长预估区间的低端.
投资者担心,一直到2012年PC的生产恐怕都要减慢,因泰国遭遇严重洪灾,中断了硬盘的生产.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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