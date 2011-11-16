《美股业绩焦点》戴尔第三季营收表现平平,并对全年财测发出预警

* 全年营收预估料在1-5%成长区间的低端

* 不计入特殊项目每股盈利为0.54美元

* 戴尔预计PC价格会上涨,因受硬盘短缺推动

路透11月15日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收略逊于市场预期,该公司并警告全年营收可能受到业内硬盘缺货影响.

该公司并表示,经济不确定性以及因泰国洪灾引起的硬盘缺货,意味着戴尔2012会计年度营收势将在1-5%成长预估区间的低端.