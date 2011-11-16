〔中国经济〕中国改革将依靠扩大内需、优化结构及节能增效--副总理

路透北京11月16日电---中国国务院副总理李克强称,中国正处于改革的攻坚期,将在"十二五"(2011-2015年)规划中着力加快转变经济发展方式,依靠扩大内需、优化结构及节能增效,在转型创新中实现经济平稳较快发展.

新华社周二援引他在今年国合会会的开幕式讲话并称,要进一步健全体制机制,完善投资、财税、金融、贸易等政策,发挥好价格杠杆作用,努力推行差别化、阶梯式的能源资源消费政策,形成有效激励约束机制.

"中国经济社会发展已经取得巨大成就,但发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出."他称."中国的转型发展,要突出扩大内需、创新驱动、民生改善、绿色低碳."

李克强上周四称,"十二五"(2011-2015年)时期要构建扩大内需的长效机制,而扩内需最雄厚潜力在于城镇化.并要加大对劳动密集型服务业和研发等知识密集型服务业的支持力度.[ID:nCN1212764]

此外,中国还将提高能源资源利用效率,加大空气、水、土壤污染等的治理力度,"尽量多还旧账,努力不欠新账".