〔韩国股市〕受乐观美国经济数据带动高开,炼油股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月16日电---韩国股市周三开盘走高,受美国经济数据强于预期提振,S-Oil(010950.KS)等炼油股和现代汽车(005380.KS)等汽车类股领涨.
GS Holdings(078930.KS)扬升0.95%,此前该公司旗下GS Caltex出售一事业体多数股权,已成功取得多笔竞购方案.
0004GMT时,综合股价指数.KS11涨0.65%至1,898.29点.(完)
--编译 肖群英;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。