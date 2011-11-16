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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 08:22 BJT

〔韩国股市〕受乐观美国经济数据带动高开,炼油股领涨

路透首尔11月16日电---韩国股市周三开盘走高,受美国经济数据强于预期提振,S-Oil(010950.KS)等炼油股和现代汽车(005380.KS)等汽车类股领涨.

GS Holdings(078930.KS)扬升0.95%,此前该公司旗下GS Caltex出售一事业体多数股权,已成功取得多笔竞购方案.

0004GMT时,综合股价指数.KS11涨0.65%至1,898.29点.(完)

--编译 肖群英;审校

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