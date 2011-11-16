《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日(I)

**上海证券报**

--国际油价重拾升势令中国国内成品油价格面临调整.机构测算显示,下月初国内航空煤油价格很有可能率先上涨,汽柴油的调价窗口则可能在11月24日打开,而此次调价还存在与成品油定价机制改革同时进行的可能.

--经证监会并购重组委审核,哈药股份(600664.SS)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过.重组完成後,哈药股份成为哈药集团的核心医药平台,实现哈药集团医药产业的整体上市.

--肝素钠行业排名第二的南京健友生化制药股份有限公司的上市环保核查近日步入公示期,若健友制药实现首次公开发行(IPO),将会给同类上市公司海普瑞(002399.SZ)、千红制药(002550.SZ)、常山药业(300255.SZ)带来巨大压力,国内肝素钠市场竞争更加激烈.

**人民日报**

--中国国务院副总理李克强在出席国合会2011年年会开幕式时指出,中国将在实施"十二五"(2011-2015年)规划中,着力加快转变经济发展方式,依靠扩大内需、优化结构、节能增效,在转型创新中实现经济平稳较快发展.

--中国央行有关负责人表示,考虑到非存款类金融机构在存款类金融机构的存款和住房公积金存款规模较大,对货币供应量的影响较大,2011年10月起,央行将上述两类存款纳入广义货币供应量(M2)统计范围.

--日前,中国企业联合会、中国企业家协会发布了"2011中国100大跨国公司及跨国指数".数据显示,现阶段中国大企业的跨国经营水平还很低,尚处于初级阶段,"2011中国100大跨国公司"的平均跨国指数为13.37%,远远低于"2011世界100大跨国公司"60.78%的平均跨国指数.

**第一财经日报**

--首只以海洋产业为投资方向的专业基金--宁波海洋产业基金正式启动.该基金最终规模将达100亿元人民币以上,今年年内首期募集资金达30亿元.

--银监会数据显示,三季度末商业银行资本充足率为12.3%,核心资本充足率为10.1%,两项指标较二季度均有所上升.而当期末不良贷款率为0.9%,相比二季度下降0.1%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/康熙泽; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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