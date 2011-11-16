〔中国金融〕9月末商业银行资本充足率升至12.3%,不良贷款率续降至0.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月16日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,商业银行的资本充足率达12.3%,核心资本充足率为10.1%,均较二季度末略有提高;而不良贷款率则续降至0.9%.
刊登在银监会网站上的统计数据并显示,截至9月末,商业银行的净息差为2.7%,与上季末持平;非利息收入占比20.1%,成本收入比为30.5%;累计外汇敞口头寸比例为5.1%,上季末为5.8%.
不良贷款分机构指标显示,截至三季度末,大型商业银行的不良贷款率为1.1%,股份制商业银行为0.6%,城市商业银行、农村商业银行和外资银行的不良贷款率则分别为0.8%、1.6%和0.4%.
银监会此前公布数据显示,截至9月末,银行业金融机构资产总额为105.72万亿元人民币,同比增长16.6%.较8月环比亦继续增长.[ID:nCN1173930](完)
参看相关细节,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。