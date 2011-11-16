〔中国金融〕9月末商业银行资本充足率升至12.3%,不良贷款率续降至0.9%

路透北京11月16日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,商业银行的资本充足率达12.3%,核心资本充足率为10.1%,均较二季度末略有提高;而不良贷款率则续降至0.9%.

刊登在银监会网站上的统计数据并显示,截至9月末,商业银行的净息差为2.7%,与上季末持平;非利息收入占比20.1%,成本收入比为30.5%;累计外汇敞口头寸比例为5.1%,上季末为5.8%.

不良贷款分机构指标显示,截至三季度末,大型商业银行的不良贷款率为1.1%,股份制商业银行为0.6%,城市商业银行、农村商业银行和外资银行的不良贷款率则分别为0.8%、1.6%和0.4%.

银监会此前公布数据显示,截至9月末,银行业金融机构资产总额为105.72万亿元人民币,同比增长16.6%.较8月环比亦继续增长.[ID:nCN1173930](完)

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