《中国股市盘前看点》--11月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区和意大利10月HICP终值

--美国10月CPI和实质所得,9月整体资本流动,10月工业生产

**宏观经济和政策面**

--新华社发表评论文章称,人民币问题已被高度政治化,施压人民币急升的背後,显然还有着经济方面的盘算.[ID:nCN1220394]

--中证报社评称,中国人民银行一年期央票发行"量升率降",更可能是央行公开市场操作过程中市场化博弈的结果,未来何时运用降息、降低准备金率等进一步宽松政策,还需视宏观经济、通胀形势及银行体系整体流动性情况而定.

**重点行业和公司**

--机构测算显示,下月初国内航空煤油价格很有可能率先上涨,汽柴油的调价窗口则可能在11月24日打开,而此次调价还存在与成品油定价机制改革同时进行的可能.

--银监会数据显示,三季度末商业银行资本充足率为12.3%,核心资本充足率为10.1%,两项指标较二季度均有所上升.而当期末不良贷款率为0.9%,相比二季度下降0.1%.

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国称,新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]等投资者希望今後增持建行股份.[ID:nCN1221808]

--伊利股份(600887.SS)称,拟将定向增发A股募集资金目标调降为至多50亿元人民币,将投向主要产品液态奶等的产能建设项目等.[ID:nCN1221824]

**海外动向**

--美国股市周二收涨,受助于意大利迅速组建新政府以及一系列强于预期的美国经济数据.道琼工业指数收高17.18点,或0.14%,报12,096.16点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线有望反弹至2,600点.(完)