《中国股市盘前看点》--11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区和意大利10月HICP终值
--美国10月CPI和实质所得,9月整体资本流动,10月工业生产
**宏观经济和政策面**
--新华社发表评论文章称,人民币问题已被高度政治化,施压人民币急升的背後,显然还有着经济方面的盘算.[ID:nCN1220394]
--中证报社评称,中国人民银行一年期央票发行"量升率降",更可能是央行公开市场操作过程中市场化博弈的结果,未来何时运用降息、降低准备金率等进一步宽松政策,还需视宏观经济、通胀形势及银行体系整体流动性情况而定.
**重点行业和公司**
--机构测算显示,下月初国内航空煤油价格很有可能率先上涨,汽柴油的调价窗口则可能在11月24日打开,而此次调价还存在与成品油定价机制改革同时进行的可能.
--银监会数据显示,三季度末商业银行资本充足率为12.3%,核心资本充足率为10.1%,两项指标较二季度均有所上升.而当期末不良贷款率为0.9%,相比二季度下降0.1%.
--建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国称,新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]等投资者希望今後增持建行股份.[ID:nCN1221808]
--伊利股份(600887.SS)称,拟将定向增发A股募集资金目标调降为至多50亿元人民币,将投向主要产品液态奶等的产能建设项目等.[ID:nCN1221824]
**海外动向**
--美国股市周二收涨,受助于意大利迅速组建新政府以及一系列强于预期的美国经济数据.道琼工业指数收高17.18点,或0.14%,报12,096.16点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线有望反弹至2,600点.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。