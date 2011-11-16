《法国评等焦点》投资者认为法国已输掉评级保卫战,即将丧失AAA评级

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 投资者日渐感到法国的AAA评级岌岌可危
* 评级问题将成为大选前的政治热点话题
* 外资持有法国公债的规模可能已经见顶
路透巴黎11月15日电---在许多外国投资者的眼中,法国已经输掉了这场力保AAA债信评级的奋战.投资者认为,该国疲弱的财政状况意味着他们的评级已经打了折扣.
法国总统萨科齐正力求降低国家预算赤字,以便保住最高债信评级.他的这番努力已经成为4月法国大选的竞选主旨.
但持有法国公债的外国投资者周二表示,市场已经认定法国的评级会遭调降,进而有可能推高该国借贷成本,只不过上升的幅度不会太大.法国目前的流通公债规模在1.3万亿欧元(1.8万亿美元).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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