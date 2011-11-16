《法国评等焦点》投资者认为法国已输掉评级保卫战,即将丧失AAA评级

* 投资者日渐感到法国的AAA评级岌岌可危

* 评级问题将成为大选前的政治热点话题

* 外资持有法国公债的规模可能已经见顶

路透巴黎11月15日电---在许多外国投资者的眼中,法国已经输掉了这场力保AAA债信评级的奋战.投资者认为,该国疲弱的财政状况意味着他们的评级已经打了折扣.

法国总统萨科齐正力求降低国家预算赤字,以便保住最高债信评级.他的这番努力已经成为4月法国大选的竞选主旨.