〔中国能源〕中国或将"十二五"太阳能发电装机目标再上调50%--报载

路透北京11月16日电---中国证券报周三报导,光伏产能过剩叠加国际市场疲弱,可能促使中国大力发展国内光伏发电行业,将原定"十二五"(2011-2015)太阳能发电装机目标再次上调50%至1,500万千瓦.

中证报援引权威人士称,2015年末时的太阳能装机目标已确定由此前披露的1,000万千瓦上调至1,500万千瓦,包括大型地面光伏发电1,000万千瓦,屋顶及离网发电4,00万千瓦,光热发电1,00万千瓦.

中国7月公布光伏全国上网标杆电价,对国内光伏应用是重大利好.中国国家发改委能源研究所所长李俊峰上周表示,预计今年中国光伏发电装机容量至少可达200万千瓦,累计装机可能突破300万千瓦.[ID:nCN1213580]

而欲大力发展下游发电,必须先对上中游的多晶硅、光伏制造环节进行整合,以提高行业集中度并淘汰落後产能.中国此前公布了《多晶硅行业准入条件》,在当前行业陷入冰点、大批技术落後的多晶硅企业面临停产时,已迎来整合良机.

中证报援引工信部人士称,目前该部已形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路,即推动多晶硅行业整合,鼓励大企业兼并重组中小企业,但不会考虑采用直接补贴方式对企业进行扶持.

其报导并称,根据上述多晶硅行业准入条件,工信部部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单,首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体.

此外,政府或将择机扩大可再生能源发电电价附加,以保障包括风电、太阳能发电等新能源形式的发电补贴.中证报援引权威人士称,政府将视国内通胀变化情况,择机将现行每度电4厘(0.004元人民币)的电价附加上调至8厘.

国内光伏企业第三季度全面亏损,产能急剧扩大而价格大跌让利润下降很多,人民币升值也造成大笔汇兑损失.国外市场不景气加上贸易摩擦,未来企业面临国内国外双重压力夹击的情况还会加剧.

中国是世界光伏电池和组件的最大生产国,占据全球光伏市场半壁江山,领先企业包括无锡尚德STP.N、晶澳(JASO.O)、英利(YGE.N)及天合光能(TSL.N)等.(完)