〔中国货币市场〕回购利率变动甚微,不确定因素限制短期下行空间

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国银行间市场周三早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS变动甚微,资金面总体继续保持平稳.不过,市场人士指出,资金面临的不确定性因素仍多,短期资金利率大幅下行的空间有限.
华南一券商交易员表示,市场预计外汇占款将逐步下降,财政存款也需要等到12月底才能释放,所以短期资金仍面临一定压力.
"资金面可能会比预期紧一点,不过七天期回购3.5%是比较均衡的,"他认为.
同时,上海一银行交易员亦认为,资金情况并未如预期般宽裕.此前投资者认为11月会逐渐出现宽松倾向,但当下的资金利率与预期的政策放松节奏仍有出入.
他表示,未来的资金走势需关注财政存款、外汇占款及公开市场的操作力度.长期看,如果三个月期的质押式回购利率CN3MRP=CFXS能下破5.5%关口,则显示市场对资金面的预期呈现积极态度.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9360 2.9207 +1.53
七天CN7DRP=CFXS 3.3597 3.3152 +4.45
14天CN14DRP=CFXS 3.4047 3.4023 +0.24
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9310 2.9156 +1.54
七天CHICNY7D=CFXS 3.3476 3.3266 +2.10
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。