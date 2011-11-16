〔中国货币市场〕回购利率变动甚微,不确定因素限制短期下行空间

路透上海11月16日电---中国银行间市场周三早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS变动甚微,资金面总体继续保持平稳.不过,市场人士指出,资金面临的不确定性因素仍多,短期资金利率大幅下行的空间有限.

华南一券商交易员表示,市场预计外汇占款将逐步下降,财政存款也需要等到12月底才能释放,所以短期资金仍面临一定压力.

"资金面可能会比预期紧一点,不过七天期回购3.5%是比较均衡的,"他认为.

同时,上海一银行交易员亦认为,资金情况并未如预期般宽裕.此前投资者认为11月会逐渐出现宽松倾向,但当下的资金利率与预期的政策放松节奏仍有出入.

他表示,未来的资金走势需关注财政存款、外汇占款及公开市场的操作力度.长期看,如果三个月期的质押式回购利率CN3MRP=CFXS能下破5.5%关口,则显示市场对资金面的预期呈现积极态度.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9360 2.9207 +1.53

七天CN7DRP=CFXS 3.3597 3.3152 +4.45

14天CN14DRP=CFXS 3.4047 3.4023 +0.24

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9310 2.9156 +1.54

七天CHICNY7D=CFXS 3.3476 3.3266 +2.10

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