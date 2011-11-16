〔美国经济〕欧债危机是美国经济复苏面临的首要风险--白宫经济顾问

路透华盛顿11月15日电---美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)周二表示,欧债危机是美国经济复苏面临的首要风险,对奥巴马2012年能否成功连任构成威胁.

克鲁格亦称,奥巴马4,470亿美元的就业提案将有助于抵御美国经济再受冲击.如果信心改善,美国经济就可能强劲反弹.

"若要你列出一份对美国经济构成下行风险的名单,那麽大家都会确认欧洲主权债务危机和欧洲银行业问题排在首位,"他在华尔街日报执行长理事会会议(CEO Council)上表示.

美国经济一直在缓慢增强,周二公布的数据显示,10月零售销售全面上扬,更佐证了这一观点.但形势依然脆弱,因家庭和企业从2008和2009年的严重衰退及金融危机中恢复的步伐缓慢.

因此,华府施压欧元区,敦促其尽快实施针对欧元区危机的援救计划.若不能化解欧元区债务危机,美国就可能重返衰退的境地.克鲁格重申了这一警告.

克鲁格称,"欧洲显然是心头大患.我认为欧洲有能力解决自身的问题.重要的是,他们要迅速行动,因为这不仅威胁到欧美,甚至影响到全球."美国参议院于11月3日确认了对克鲁格的任命.

奥巴马警告称,欧洲的情势正令其他国家感到"惊恐",而且美国愈发担心,若欧洲领袖未能采取艰难的政治举措最终遏制住这场难以解决的危机,就可能严重损伤美国的经济复苏及总统的政治前途.

几个月以来,随着经济忧虑升温,奥巴马的支持率一直陷于40-45%之间,他需要确凿的证据表明美国经济在稳步复苏,这样才有信心成功赢得连任.

**对欧出口**

曾任美国普林斯顿大学经济学教授的克鲁格表示,"我国对欧洲出口的占比为20%,15%出口至欧元区.目前我认为美国就业议案是一副良药的一个原因是,这可以在一定程度上抵御贸易夥伴国需求疲软带来的影响."

奥巴马计划到2014年令美国出口增长一倍,但若欧元区崩溃导致美元兑欧元窜涨,而且美元在投资者避险操作的推动下汇率走坚,那麽奥巴马的这一目标就将很难实现.

2011年美国经济增长逐步改善,但失业率仍高居9%,克鲁格称,国会通过奥巴马9月递呈的就业议案至关重要.

但国会议员仍在协商10年减赤1.2万亿(兆)美元的问题,就业议案的关键部分没有任何进展.克鲁格敦促议员至少要通过延长薪资税削减及失业救济的条款.

他说,"如果复苏趋疲,我们所面临的问题就会被严重放大."他补充道,但若该就业议案的主要部分获批,那麽经济增长持续时间就会足以令企业确信,该国经济复苏可以持续.(完)