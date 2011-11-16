谷歌将推出在线音乐下载商店--华尔街日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月15日电---《华尔街日报》援引知情人士的报导称，谷歌(GOOG.O)料于周三在洛杉矶宣布推出在线音乐下载商店，涵盖三家主流唱片公司的曲目。
报导称，索尼、环球和百代唱片(EMI)这三家唱片公司或将与谷歌达成合作协议。
谷歌音乐商店将与苹果公司(AAPL.O)的iTunes及其他数字音乐服务相抗衡。
报导称，谷歌商店中每首歌曲的售价为1美元。此外，谷歌商店料将允许购买歌曲的用户通过社交服务Google+将歌曲分享给好友，让好友免费试听1-2次。
谷歌、索尼和环球音乐的代表未就置评要求立即作出回应。百代唱片的发言人拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。