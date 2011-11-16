《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**中国信息报**
--中粮粮油公司副总经理兼油脂油料部总经理王印基称,受耕地面积、单产和种植结构的影响,预计未来中国油料增产幅度有限,2011-12年度中国油料产量同比增幅料为0.9%.
**国家电网报**
--华中电网今冬供电形势不容乐观.受经济高速增长及资源、气候因素制约,预计今冬明春,湖北、湖南、江西、河南、四川、重庆等六省市电力缺口将达1,500万千瓦,为历年最大.
**证券时报**
--从北京文博会组委会获悉,文博会期间共签署文化创意内容产业的产品交易、艺术品交易、银企合作等协议总金额高达786.85亿元人民币,比上届增长65%,文化产业正迎来发展的黄金期.
**东方早报**
--受益于10月以来的新股发行回暖,以及A股市场的反弹,基金"打新"收益率明显上升.其中,公募基金四季度以来打新收益超10%,社保基金打新收益更是高达25%.
--上海统计局数据显示,1-10月,上海市房地产开发投资1,747亿元,同比增长9.9%,较1-9月7.1%的增幅有所扩大.其中,10月房地产开发投资为263.35亿元,同比大涨29%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 张喜良
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。