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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月16日(II)

**中国信息报**

--中粮粮油公司副总经理兼油脂油料部总经理王印基称,受耕地面积、单产和种植结构的影响,预计未来中国油料增产幅度有限,2011-12年度中国油料产量同比增幅料为0.9%.

**国家电网报**

--华中电网今冬供电形势不容乐观.受经济高速增长及资源、气候因素制约,预计今冬明春,湖北、湖南、江西、河南、四川、重庆等六省市电力缺口将达1,500万千瓦,为历年最大.

**证券时报**

--从北京文博会组委会获悉,文博会期间共签署文化创意内容产业的产品交易、艺术品交易、银企合作等协议总金额高达786.85亿元人民币,比上届增长65%,文化产业正迎来发展的黄金期.

**东方早报**

--受益于10月以来的新股发行回暖,以及A股市场的反弹,基金"打新"收益率明显上升.其中,公募基金四季度以来打新收益超10%,社保基金打新收益更是高达25%.

--上海统计局数据显示,1-10月,上海市房地产开发投资1,747亿元,同比增长9.9%,较1-9月7.1%的增幅有所扩大.其中,10月房地产开发投资为263.35亿元,同比大涨29%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 张喜良

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