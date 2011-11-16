〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,为七年品种续发

路透上海11月16日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(23日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债,为今年第21期七年品种续发.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为11月23日上午9:30-10:30,11月24日开始续发行,11月28日续发行结束.续发行部分从11月30日起与原发行部分合并上市交易.续发行招投标当日,11附息国债21券CN110021=CFXS停止交易一天.

财政部于10月12日招标发行了今年第21期国债,期限七年,当期发行额为305.2亿元,票面利率3.65%.(完)

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