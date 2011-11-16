《中国重要政经日程》--2011年11月16日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================今日重要政经日程==========================
11/16(三)
--2011中国高新技术论坛在深圳举行,至18日.
=============================近日重要政经日程==========================
11/17(四)
*--上午10时,国务院新闻办举行新闻吹风会,商务部部长助理俞建华介绍中国加入世界贸易组织十周年等方面情况.
11/18(五)
--中国低碳技术与新能源峰会在深圳举行.
--2011经济学人中国峰会在北京举行.
--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
11/29(二)
--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
--2011中国营销领袖年会在广州举行.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 康熙泽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。