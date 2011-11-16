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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:16 BJT

《中国重要政经日程》--2011年11月16日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

11/16(三)

--2011中国高新技术论坛在深圳举行,至18日.

=============================近日重要政经日程==========================

11/17(四)

*--上午10时,国务院新闻办举行新闻吹风会,商务部部长助理俞建华介绍中国加入世界贸易组织十周年等方面情况.

11/18(五)

--中国低碳技术与新能源峰会在深圳举行.

--2011经济学人中国峰会在北京举行.

--2011最佳商业模式中国峰会在北京举行,至19日.

11/19(六)

--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.

11/29(二)

--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行

12/8(四)

--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.

12/9(五)

--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.

12/10(六)

--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.

--2011中国营销领袖年会在广州举行.

12/15(四)

--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 康熙泽

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