〔美国个股〕苹果任命Levinson任董事长,迪士尼CEO加入苹果董事会

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---苹果(AAPL.O)任命董事会成员Arthur Levinson为董事长,以填补联合创始人贾布斯(Steve Jobs)逝世後造成的职位空缺.
迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)首席执行官(CEO)Bob Iger加入苹果董事会.
Levinson是生物技术巨头Genentech Inc的董事长,并从2005年开始担任苹果董事会的联合首席董事.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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