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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 09:22 BJT

〔美国个股〕苹果任命Levinson任董事长,迪士尼CEO加入苹果董事会

路透11月15日电---苹果(AAPL.O)任命董事会成员Arthur Levinson为董事长,以填补联合创始人贾布斯(Steve Jobs)逝世後造成的职位空缺.

迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)首席执行官(CEO)Bob Iger加入苹果董事会.

Levinson是生物技术巨头Genentech Inc的董事长,并从2005年开始担任苹果董事会的联合首席董事.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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