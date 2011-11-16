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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:13 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减近四分之一,特变电工交易活跃

路透北京11月16日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

135,258万元人民币,较上交易日减少23.8%.标的证券特变电工(600089.SS)融资买入额为

4,674万元,融资偿还亦达3,759万元,均居沪市前列.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,164,290 77,937 27,325

深圳证券交易所 1,473,721 57,321 19,340(完)

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--发稿 李然; 审校 张喜良

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