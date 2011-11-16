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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:14 BJT

〔中国新债〕新天绿色能源周五起将发至多20亿元公司债,期限六年和七年

路透上海11月16日电---中国新天绿色能源股份有限公司(0956.HK)周三公告称,将于周五(18日)起发行至多20亿元

人民币固息公司债,期限为六年和七年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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新天绿色能源 至多20 -- 6 -- 银河证券 AA+ 11/18-11/22

(0956.HK) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 广发证券

-- 7 --

(附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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