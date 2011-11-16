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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:24 BJT

〔中国新债〕海大集团周五起将发至多8亿元固息公司债,期限五年

路透上海11月16日电---中国广东海大集团股份有限公司(002311.SZ)周三公告称,将于周五(18日)起发行至多8亿元

人民币固息公司债,期限为五年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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海大集团 至多8 5 -- 广发证券 AA 11/18-11/22

(002311.SZ)

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--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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