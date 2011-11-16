《全球重要经济事件一览表》--11月16日-11月23日

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11月16日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.(1030)

雷克雅未克--冰岛央行公布11月2日货币政策会议的会议纪录.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席Veckans Affarer的出口研讨会.(1410)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg出席一场顾客研讨会,他将提供经济情况的说明.(1600)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表演讲.(1645)

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在CATO Institute的"危机後货币改革"论坛中参加"美联储政策与信贷配置"的小组讨论.(1615)

旧金山--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加由美洲银行业监督协会及金融稳定机构主办的"强化美洲金融业监督及管理优先事项"会议.

11月17日(四)

东京--日本央行公布月度报告.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会开会.议程中并无排定公布利率.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在内部稽核人员(澳洲)金融服务论坛中致开幕词.(2130)

瑞典哥登堡--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席Felix Neubergh Lecture,主题为"瑞典央行的中央银行挑战:货币政策、金融稳定及资产管理."(0900)

肯塔基州列克星敦--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说,主题为"经济前景与美国家庭的进步."(1730)

11月18日(五)

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议

法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行代表大会.演讲者包括:欧洲央行总裁德拉吉(受邀)、欧洲央行管委会成员魏德曼、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、比利时副总理瑞德斯、欧洲复兴开发银行总裁米罗、巴西央行副总裁Luiz Pereira.

布鲁塞尔--欧盟2012年度预算会议.

马德里--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在IESE商学院发表演讲.(0915)

意大利佛罗伦斯--欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在一场书的发表会中发表演讲.(0930)

智利圣地牙哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在智利央行的央行峰会参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的简报与讨论.(1850)

11月21日(一)

东京--日本央行公布10月27日货币政策会议记录.

都柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在都柏林的国际及欧洲事务学院发表演说,讲题是"为稳定与整合精心打造货币政策".(1245)

苏黎世--瑞士央行公布每月统计公告及每月银行统计公告.(0800)

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Getulio Vargas商学院发表演说,讲题是"联储的工作".(1930)

11月22日(二)

慕尼黑--欧洲央行(ECB)管理委员会委员韦伯(Axel Weber)在德国巴伐利亚州经济顾问委员会(Wirtschaftsbeirat Bavaria)年会上发表讲话.

挪威耶夫纳克尔--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威私营产业工会Fellesforbundet发表演讲.

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本大会上发表讲话.

加拿大马尼托巴省温尼伯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师(CFA)协会发表题为"回顾三年来美联储行动"的讲话.(1800)

11月23日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布11月1-2日会议记录.(1900)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)财政与央行官员会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(至11月24日).

伦敦--英国央行公布11月9-10日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)