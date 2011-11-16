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债券 | 2011年 11月 16日 星期三 09:35 BJT

〔标题新闻〕法国财政经济部长:即便经济仅成长0.5%仅政府预估的一半,2012年预算计划仍可行

注:法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)

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