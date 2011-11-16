〔中国新债〕华孚色纺周五起将发至多6亿元固息公司债,期限五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国华孚色纺股份有限公司(002042.SZ)周三公告称,将于周五(18日)起发行至多6亿元
人民币固息公司债,期限为五年.
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
===========================================================================================
华孚色纺 至多6 5 -- 华泰联合证券 AA 11/18-11/22
(002042.SZ) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
===========================================================================================
参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。