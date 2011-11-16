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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 09:56 BJT

《外汇动态》欧元兑美元基差互换走阔,表明美元融资紧张状况加剧

0124GMT---欧元兑美元三个月基差互换EURCBS3M=ICAP周二一度走阔至负128.0基点,为2008年底以来最阔水平,表明美元融资紧张状况正在恶化.

"这反映出融资问题,市场变得非常不安,"一家欧系银行驻新加坡交易员指出.

交易员称,融资紧张状况加剧,以及上日意大利公债收益率(殖利率)攀升,正在打压欧元.

交易员提到,华尔街日报的报导称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划提高21家初级市场交易商在交易抵押支持证券(MBS)时的担保品要求,这导致周三早盘市场的避险情绪升温.

欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.3511,接近上周低位1.3484所在的支撑位.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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